Синоптики обещают жаркую погоду

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха составит ночью 13-18°, днем - 24-29° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет ночью 65-70%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана завтрашний день пройдет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются осадки, местами возможны грозы, град. Ночью и утром местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-17°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 15-20° тепла.