Илон Маск о воздушном обстреле Ирана

Американский миллиардер Илон Маск призвал отправлять ракеты в космос, а не применять их для атак друг на друга. Об этом предприниматель написал в своей соцсети X.

"Мы должны посылать ракеты не друг в друга, а к звездам", - порекомендовал Маск.

Напомним, в ночь на 19 апреля в СМИ появились сообщения о воздушной атаке на объекты, расположенные на территории Ирана. Американские издания приписывают удар Израилю, а израильские военные от комментариев отказались.