Зеленский в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донецкую область, сообщает РБК-Украина.

Зеленский посетил военных, проходящих лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, пообщался с бойцами и отметил государственными наградами.

Президент Украины также провел совещание по безопасности и защите людей в Донецкой области, заслушал доклады главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, генерала Юрия Содоля, руководителей управлений СБУ и Нацполиции.

Глава украинского государства также осмотрел строительство фортификаций.