Боевики ИГИЛ совершили два нападения на правительственные силы в Сирии. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Согласно информации, в ходе одного нападения джихадисты ИГ открыли огонь по военному автобусу в восточной провинции Хомс, в результате были убиты 22 солдата регулярной армии и бойца проправительственных сил.

По данным центра, большинство убитых – члены бригады «Аль-Кудс»: группы, состоящей из палестинских боевиков.

В SOHR также сообщили, что «шестеро сирийских солдат погибли в результате очередной атаки ИГ на базу недалеко от Альбу-Камаля» на востоке Сирии, сообщает мониторинговый центр.