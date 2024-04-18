Закрывается Бакинский французский лицей

В соцсетях распространилась информация о закрытии Бакинского французского лицея со ссылкой на родителей учащихся. Сообщается, что лицей, который действует с 2014 года, прекратит деятельность со следующего учебного года.

В лицее haqqin.az сообщили, что прекращение деятельности образовательного учреждения носит коммерческий характер.

Учащиеся заведения будут переведены Министерством образования в другие школы.