Закрывается Бакинский французский лицей
В соцсетях распространилась информация о закрытии Бакинского французского лицея со ссылкой на родителей учащихся. Сообщается, что лицей, который действует с 2014 года, прекратит деятельность со следующего учебного года.
В лицее haqqin.az сообщили, что прекращение деятельности образовательного учреждения носит коммерческий характер.
Учащиеся заведения будут переведены Министерством образования в другие школы.
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