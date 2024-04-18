Израиль атакует юг Ливана

Израильские военные нанесли авиаудар по вооруженному отряду на ливанской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, деятельность вооруженного отряда была зафиксирована в районе военного объекта, связанного с шиитской организацией "Хезболла" и расположенного в районе населенного пункта Аит-эш-Шааб в Южном Ливане.

После выявления угрозы "летательный аппарат ВВС Израиля нанес удар по этому объекту" и находившимся там вооруженным радикалам, проинформировали в пресс-службе.