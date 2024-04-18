Лавров об Армении и ОДКБ

Армения пока что «сама не может определить зону ответственности» Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на своей территории. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Конечно же, когда говорят, что ОДКБ не может определить, где ее зона ответственности в Армении, Армения пока сама не определила», - сказал он.

Министр в этой связи указал на необходимость «обозначить границы Армении, завершить делимитацию», прежде чем говорить об определении ОДКБ своей зоны ответственности.