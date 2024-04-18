Турция обратилась к Израилю и Ирану

Турция призвала Израиль и Иран воздержаться от шагов, которые могут привести к перерастанию напряженности между ними в постоянный конфликт. Об этом говорится в заявлении МИД республики в X.

«В свете последних событий становится все более очевидным, что напряженность, изначально вызванная незаконным нападением Израиля на посольство Ирана в Дамаске, рискует перерасти в постоянный конфликт. Призываем все стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к расширению конфликта», - говорится в документе.

В нем отмечается, что «приоритетом международного сообщества должно стать прекращение кризиса в Газе и обеспечение прочного мира путем создания независимого палестинского государства».