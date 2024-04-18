Лавров призвал Пашиняна к честности

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что надеется на контакты России с Арменией на высшем уровне «для честного обсуждения ситуации в Карабах е».

«Никол Воваевич Пашинян сказал, что они ценят то, что у них было с Россией. Трудно переоценить, что Россия сделала для безопасности, экономики, суверенитета, и то, что было и есть в наших отношениях, надо ценить. Я надеюсь, что [у него] будут контакты с президентом [России Владимиром Путиным], где можно будет это (ситуацию вокруг Карабаха) откровенно обсудить, без аргументов, которые подбрасывают наши западные недоброжелатели», - сказал Лавров.

Он отметил, что Россия желает всем «госпожам Санду» и тем, кто «хочет увести Армению куда-то», «прозреть как можно раньше».

«Всем «госпожам Санду», всем тем, кто хочет Армению увести куда-то, надо напомнить о цитировавшихся сегодня заявлениях [верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа] Борреля, когда он заставлял жителей Европы продолжать эту войну», - сказал министр.

«Прозрение. Но пусть оно наступит пораньше у тех, кого сейчас тоже Запад окучивает», - добавил Лавров.