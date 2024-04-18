Разговор Байрамова с палестинцами

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с премьер-министром Палестинcкой Национальной администрации, а также министром иностранных дел и палестинцев, проживающих за рубежом, Мохаммедом Мустафой.

В ходе телефонной беседы, как сообщили в МИД, обсуждались вопросы, стоящие на повестке двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Палестиной, а также ситуация в Газе.

В ходе разговора была "с удовлетворением" отмечена помощь Азербайджана в размере 2 млн долларов США, оказанная Палестине через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA).

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.