Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 15:39

Многочисленное семейство Кеннеди выразило свою безграничную поддержку президенту Джо Байдену в его борьбе за переизбрание на следующий срок. На последнем ралли во время тредневного предвыборного турне Байдена в штате Пенсильвания 12 членов клана находились вместе с ним на сцене. Это была впечатляющая манифестация солидарности. Президенту сейчас крайне необходима помощь со стороны этого прославленного семейства. Как уже писал haqqin.az, один из представителей клана — Роберт Кеннеди-младший порвал с Демократической партией и выдвинул свою кандидатуру в качестве независимого политика на ноябрьских президентских выборах этого года. Напомним, что он — сын сенатора и генерального прокурора Роберта Кеннеди, который был убит в 1968 году и, соответственно, племянник Джона Фицджеральда Кеннеди, который был застрелен в 1963 году.

Семья, которая сохранила свою приверженность Демократической партии, стремится не акцентировать свои разногласия с ренегатом. А вот Дональду Трампу от нее достается по полной программе. «Я могу только представить, как беспримерные ложь и поведение Дональда Трампа ужаснули бы моего отца, сенатора Роберта Кеннеди, который с гордостью служил в качестве генерального прокурора Соединенных Штатов, защищая закон и страну», - сказала Керри Кеннеди, стоя рядом с Байденом. – Отец выступал за права человека и свободу от страха, а сейчас это делает президент Байден». Поддержка клана Кеннеди Байдену была и крайне своевременной. Когда брат Керри только объявил свою кандидатуру осенью прошлого года, в администрации Байдена не уделили этому событию должного внимания. Однако нападки Кеннеди-младшего на Байдена становились все более агрессивными. И, что хуже всего, ему удается поставить свою фамилию в бюллетенях для голосования в различных штатах. Вчера, например, он был зарегистрирован в колеблющемся штате Мичиган, который является чрезвычайно важным на любых президентских выборах. Сейчас рейтинг юниора колеблется в районе 12 процентов. Совершенно ясно всем, в том числе ему самому, что он ни при каких условиях не сможет победить на выборах. А вот испортить игру одному из двух кандидатов в состоянии. Эксперты сходятся во мнении, что наибольшую угрозу он представляет именно Джо Байдену, которого тот называет большим диктатором, чем Трампа.

Правда, популярность Кеннеди, подскочившая в первые месяцы после провозглашения кандидатуры на выборах, в последнее время резко пошла вниз и только в марте рейтинг упал на 6 процентных пункта. Причина была в том, что люди перестали клевать только на прославленную фамилию, а стали узнавать неблагоприятные детали его биографии - о судимости за хранение героина, о распространении абсурдных конспирологических теорий, связанных с пандемией коронавируса, о попытках защитить людей, напавших в январе 2021 года на Капитолий. И тем не менее он может оторвать определенную часть избирателей у Джо Байдена, а также привлечь на свою сторону часть республиканцев, и это сильно нервирует членов избирательного штаба президента. По последним социологическим замерам, проведенным в апреле центром Marquette Law School, за Кеннеди в штате Висконсин готовы проголосовать больше независимых избирателей, чем за Байдена. И эти проценты могут стать решающей гирькой, которые перевесят чашу весов Трампа. Группу сторонников Кеннеди-младшего составляют молодые выходцы из Латинской Америки, члены небезызвестной организации «Жизни черных важны» и так называемые «синие воротнички» - люди, занятые физическим трудом, без высшего образования. Их привлекла сама известная фамилия кандидата. Однако теперь его близкие родственники убеждают избирателей, что их прославленная фамилия ассоциируется совершенно с другим кандидатом - демократом Джо Байденом. «Байдена поддерживают и благословляют на президентство даже наши внуки», - говорит Керри Кеннеди.

«Вы ставите имя Кеннеди в бюллетень и демократы чувствуют себя так, что у них разорвана душа, - говорит Джозефф Кеннеди II. - Но это не тот случай, чтобы себя так чувствовать». Отвечая на вопрос: стали бы вы отговаривать своего брата от участия в выборах? он ответил: «Безусловно, стал бы». «Семья Кеннеди, конечно, не та в американской политике, которая была когда-то, - пишет The New York Times. — Однако она по-прежнему может оказать значительное влияние на избирателей таких штатов, как Пенсильвания, которая может уплыть в объятия Трампа». В 1962 году Джон Кеннеди совершил тур по городам западной Пенсильвании. С тех пор его портрет можно увидеть на стенах всех этих городов, напоминая, как много значил этот человек для Америки. Последним из выдающихся членов семьи был Эдвард Кеннеди, один из самых блестящих ораторов своего времени. Он в течение 47 лет был сенатором от штата Массачусетса и за свои заслуги стал признанным «Львом Сената». За эти годы Кеннеди и его сотрудники составили более 300 законопроектов, которые впоследствии стали полноценными законами. В 2009 году Эдвард Кеннеди умер от рака.