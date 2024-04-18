Блинкен: Путин думает, что может пересилить Украину, но…

Президент России Владимир Путин думает, что сможет пересилить Украину и ее союзников, но у него это не получится, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Каждый член G7 делает огромные усилия для обороны Украины. Вместе мы помогаем Украине пройти долгий путь, в конце которого она твердо встанет на ноги в военном, экономическом и демократическом отношении. Более 30 стран вовлечены в обсуждение с Украиной оборонных мер, которая поможет победить Россию.

Мы четко услышали главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, что крайне важно предоставить Украине больше ресурсов для защиты. Мы видели, что России в основном помогают оружием Иран и Северная Корея, но что касается оборонной промышленности, тут главным бенефициаром является Китай, который поставляет детали для машин, полупроводники и другие товары двойного назначения, которые помогают России восстановить оборонную промышленность», - добавил Блинкен.