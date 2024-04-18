Блинкен: Можно и без Рафаха

Израильская армия может достичь своих целей в секторе Газа без проведения крупной военной операции в городе Рафах. С такой оценкой выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Что касается крупной военной операции [в Рафахе], то мы ее не поддерживаем и считаем, что цель может быть достигнута другими способами", - сказал Блинкен на пресс-конференции на острове Капри, где проходила встреча глав внешнеполитических ведомств стран G7.