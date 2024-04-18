Установлено, кто проник в консульство Ирана в Париже видео; обновлено 18:59
Мужчина, проникший в консульство Ирана в Париже с угрозами взрыва, оказался французом иранского происхождения, который ранее задерживался за поджог этого же здания в сентябре 2023 года. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на столичную прокуратуру.
«Речь идет о мужчине, родившемся в Иране в 1963 году», - приводит телеканал заявление ведомства.
В 2023 году он был приговорен к восьми месяцам лишения свободы с испытательным сроком в два года. Ему было запрещено посещать XVI округ Парижа, где находится иранское консульство.
* * * 16:58
Полиция задержала мужчину, который заперся в консульстве Ирана в Париже с взрывным устройством, сообщает BFM.
По информации источников, на мужчине был пояс со взрывчаткой, а в здании "находился посол", добавляет Europe 1.
Других подробностей не приводится.
April 19, 2024
*** 16:55
Неизвестный мужчина, угрожающий себя взорвать, заперся в здании напротив консульства Ирана в Париже, район оцеплен полицией. Об этом сообщает радио Europe 1.
Подробности уточняются.