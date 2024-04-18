Мужчина, проникший в консульство Ирана в Париже с угрозами взрыва, оказался французом иранского происхождения, который ранее задерживался за поджог этого же здания в сентябре 2023 года. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на столичную прокуратуру.

«Речь идет о мужчине, родившемся в Иране в 1963 году», - приводит телеканал заявление ведомства.

В 2023 году он был приговорен к восьми месяцам лишения свободы с испытательным сроком в два года. Ему было запрещено посещать XVI округ Парижа, где находится иранское консульство.