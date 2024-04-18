По случаю Международного дня памятников и исторических мест 18 апреля Министерством культуры было организовано посещение 29 памятников истории и культуры, расположенных на территории страны, с целью привлечения внимания общественности к охране окружающей среды, охране памятников истории и культуры, а также пропагандистской работе. Мероприятия в столице и регионах приурочены к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата-COP29 и «Году солидарности во имя зеленого мира».

В мероприятиях приняли участие официальные лица Министерства культуры, представители общественности, учащиеся общеобразовательных, детских музыкальных и художественных школ.

На мероприятиях, организованных в Баку, Гяндже, Нахчыванской Автономной Республике, Ленкорани, Барде, Губе, Шемахе, Газахе, Балакене, Шеки, Гахе, Загатале, а также в других городах и районах, посетителям была предоставлена подробная информация об исторических памятниках, а также рассказано о важности международного дня памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля.

Было отмечено, что сегодня четыре образца культурного наследия, созданные азербайджанским народом на протяжении веков – Ичеришехер вместе с дворцом Ширваншахов и Девичьей башней, культурный ландшафт наскального искусства Гобустана, исторический центр Шеки вместе с дворцом Шекинских ханов и «культурный ландшафт Хыналыга и кочевников» включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

На мероприятиях были представлены концертные программы в исполнении школьников, выставка изделий ручной работы, различные спектакли, а также созданы условия для демонстрации знаний и навыков детей.