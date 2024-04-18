Азербайджан и Армения договорились о возвращении оккупированных сел

19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. Об этом сообщает АзерТадж.

В ходе встречи комиссии договорились о нижеследующем:

На начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) – Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) – Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) – Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) – Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

Постановили, что описание данных отрезков линии границы будет составлено с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности, которое будет оформлено соответствующим Протоколом-описанием, который должен быть согласован и подписан сторонами в срок до 15 мая 2024 года.

Согласовали, что стороны обратятся к своим правительствам с целью принятия мер для одновременного и параллельного размещения своих пограничных служб на согласованных отрезках линии границы. Также согласовали, что до полного завершения процесса делимитации указанные в Протоколе-описании отрезки линии границы будут считаться делимитированными.

Параллельно условились завершить работу по согласованию проекта Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой в срок до 1 июля 2024 года и приступить к процессу внутригосударственных согласований и утверждения Положения в порядке и в соответствии с требованиями законодательств государств Сторон.

Стороны договорились, что в процессе делимитации будут основываться на Алма-Атинской декларации от 1991 года. Стороны также условились зафиксировать данный базовый принцип в проекте Положения (если в дальнейшем в Соглашении об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения будет установлено иное, то соответствующий пункт Положения будет приведен в соответствие с принципами, установленными данным Соглашением).

Договорились после утверждения сторонами Положения согласовать очередность и продолжить процесс делимитации всех остальных участков границы, в том числе по вопросам анклавов и эксклавов.

По результатам встречи подписан протокол. Было решено согласовать дату и место проведения следующей встречи в рабочем порядке.