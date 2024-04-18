Блинкен: Следует помочь Украине, пока не поздно

Конгресс должен как можно быстрее согласовать пакет помощи Украине, в противном случае есть риск того, что будет "слишком поздно". С такой оценкой выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции на острове Капри.



"Если она продолжит задерживаться, существует настоящий риск того, что мы дойдем до того момента, когда будет слишком поздно", - сказал он.

Блинкен отметил, что законодателям "крайне важно" проголосовать по пакету помощи, чтобы Украина могла защищаться в ее противостоянии с РФ. "Необходимо сделать это прямо сейчас, на этих выходных. Я убежден, все наши эксперты убеждены, что помощь окажет большое влияние для успеха обороны Украины", - добавил он.