19 апреля министр науки и образования Эмин Амруллаев провел прием граждан в Самухском районе. В приеме приняли участие жители Самуха, Гянджи, Нафталана, Гёйгёля, Дашкесана, Геранбоя и Кельбаджара.

Перед приемом министр посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, возложил перед ним цветы.

В ходе приема граждане в основном обращались по вопросам трудоустройства учителей, а также по другим вопросам.

Министр науки и образования выслушал граждан, зарегистрировавшихся на прием, дал поручения руководителям соответствующих структур министерства оперативно рассмотреть заявления и решить вопросы в соответствии с законодательством.