Эрдоган сравнил ХАМАС с освободителями Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте высоко оценил деятельность группировки ХАМАС.

«ХАМАС - это именно то, чем была турецкая Kuva-yi Milliуe во время национально-освободительной войны. Конечно, мы понимаем, что за такие слова приходится платить», - заявил сегодня президент Турции.

Kuva-yi Milliуe (Национальные силы) - вооруженное нерегулярное ополчение, появившееся в Анатолии после Первой мировой войны и оккупации большей части Османской империи Антантой.