Аппарат Пашиняна о возвращении азербайджанских земель

В аппарате премьер-министра Армении Никола Пашиняна прокомментировали встречу вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна, по итогам которой был подписан протокол о работе по делимитации азербайджано-армянской границы.

«Впервые между Арменией и Азербайджаном на участке четырех сел будет демаркированная государственная граница. Две комиссии воспроизвели на карте те границы, которые существовали между вышеупомянутыми селами во времена СССР, и на следующем этапе эти границы должны быть уточнены и отражены также на «земле».

Это станет беспрецедентным событием: впервые между нашими странами будет демаркированная граница на участке этих четырех сел», - пояснили в ведомстве, также представив карту, на которой отражены сегодняшние договоренности.