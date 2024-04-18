Омбудсмен приняла граждан

Во время очередного приема, регулярно проводимого омбудсменом, каждый гражданин был выслушан в индивидуальном порядке, обратившимся предоставили юридическую консультацию, некоторые запросы были удовлетворены на месте.

В сообщении пресс-службы омбудсмена отмечается, что граждане по поводу решения упомянутых в их обращениях проблем обратятся в соответствующие государственные органы.

В ходе приема, а также в целях более эффективного и гибкого рассмотрения обращений граждан в Аппарате омбудсмена была предоставлена информация о 916 колл-центрах и других средствах обращения, работающих в режиме 24/7.