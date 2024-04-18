Расхитителю госбюджета Гасанову вынесен суровый приговор

Завершился судебный процесс по делу главы ООО BİNA Tikinti Kompaniyası Узеира Гасанова, которого обвиняют в присвоении более 7 миллионов манатов бюджетных денег, выделенных на строительство склада боеприпасов и смежные работы на основе заказа Минобороны Азербайджана.

Как сообщает haqqin.az, суд приговорил Гасанова к 11 годам лишения свободы. Кроме того, его 10-миллионое состояние было конфисковано в пользу государства.

Главу компании обвиняют в том, что в 2011-2017 годах он не в полной мере выполнил свои обязательства при строительстве склада боеприпасов, прокладке линий связи и установке мебели, а также завышал цены в документах. Дополнительно 1,8 миллиона манатов компания Гасанова, согласно обвинению, растратила во время проведения работ в Музее истории.

Сам Гасанов свою вину не признавал и отмечал, что обвинения ему выдвинули без проведения тщательного расследования и предъявления достоверных доказательств.