Без единого выстрела президент возвращает Ханкенди. За три дня 120-тысячное армянское население покидает Верхний Карабах . Ни одной жертвы, ни одного выстрела, никакого кровопролития. Мы, то есть публика, ничего не понимающие наблюдатели, мертвой хваткой вцепились в свои кресла, продолжаем наблюдать и пытаемся понять. Что происходит?

Международный гроссмейстер Ильхам Алиев сидит за большой геополитической шахматной доской. По ту сторону шахматной доски вереница противников. Идет ожесточенная партия. Алиев хладнокровно продолжает свою виртуозную партию без эмоций и излишнего напряга… На наших глазах разворачивается какая-то невероятная разгромная игра в одну сторону.

Еще один неожиданный ход. Вмиг целая группировка российских войск тихо, мирно, без сопротивления за считанные часы в ускоренном режиме покидает Карабах. Повторюсь, речь идет не об американских или европейских вооруженных силах – армии с человеческим лицом, а о сокрушающих и стирающих Украину вместе с ее населением российских солдатах. Господи, что происходит? Алиев рассудительно и хладнокровно, безмолвно продолжает партию. Азербайджанские войска занимают военные позиции российских войск, которые впервые за столетия романовской, советской и постбольшевистской истории безропотно покидают свои редуты…

Мы затаили дыхание и продолжаем наблюдать. Алиев делает еще один ход. Еще один гром среди ясного неба. На границе с Арменией встречаются два вице-премьера – Шахин Мустафаев и Мгер Григорян – и подписывают сенсационный Меморандум, исходящий из положений Алматинской декларации и возвращающий две страны к границам в пределах 1991 года. Это означает деоккупацию последних участков земли, занятых Арменией в период экспансионистской политики. Армянская армия покидает свои позиции, азербайджанская армия снова без единого выстрела занимает позиции неприятеля.

И весь этот исторический процесс за великой шахматной доской Ильхама Алиева происходит на фоне сенсационных заявлений России, США, Евросоюза и Китая, поддержавших новый геополитический процесс на Кавказе. Франция вне игры. Алиев выключает Париж из нового процесса.

22 апреля Алиев летит к Путину. А день спустя – к Шольцу.

И тот и другой рады азербайджанскому лидеру. А представительная правительственная делегация из Баку направляется в Вашингтон. Им и там рады. У него просит помощи Вучич, с ним советуется Эрдоган, утром звонок из Иерусалима, а вечером из Тегерана… И все это происходит в период страшной Третьей мировой войны, разделившей мировое сообщество на два лагеря. Только один Алиев стоит над всеми лагерями. Доигрывает уверенно и смело свою блестящую геополитическую партию.

Как это ему удается? За счет чего? Что за ходы? Победа за победой. Согласитесь, ведь так не бывает. Я отказываюсь понимать. А вы?

Алиев многозначительно улыбается перед великой геополитической шахматной доской. Он победитель. Как же он достиг этой вершины? Об этом, видимо, история еще расскажет будущим поколениям.

С победой Вас! Хотя это еще одна победа одного игрока. Это его война, в которой Он привык побеждать.