Bakcell провел встречу с журналистами в Ханкенди

18:21

Генеральный директор Bakcell Др. Клаус Мюллер провел встречу с журналистами в Ханкенди. Основной целью встречи было посещение недавно открывшегося магазина Bakcell в городе Ханкенди и ответы на вопросы представителей прессы.

В ходе мероприятия были особо отмечены созданная за короткие сроки на освобожденных территориях сетевая инфраструктура Bakcell, презентация услуги VoLTE - самой современной голосовой технологии, а также открытие первого магазина Bakcell в городе Ханкенди.