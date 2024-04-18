Bakcell провел встречу с журналистами в Ханкенди
Генеральный директор Bakcell Др. Клаус Мюллер провел встречу с журналистами в Ханкенди. Основной целью встречи было посещение недавно открывшегося магазина Bakcell в городе Ханкенди и ответы на вопросы представителей прессы.
В ходе мероприятия были особо отмечены созданная за короткие сроки на освобожденных территориях сетевая инфраструктура Bakcell, презентация услуги VoLTE - самой современной голосовой технологии, а также открытие первого магазина Bakcell в городе Ханкенди.
«Мы очень гордимся тем, что можем представить высококачественные услуги в нашем новом магазине, расположенном в центре города Ханкенди. Дальнейшее расширение инфраструктуры и предоставление услуг самой быстрой мобильной связи в экономических зонах Карабаха и Восточного Зангезура является приоритетом для нашей компании» - заявил Др. Клаус Мюллер.
Bakcell является частью холдинга NEQSOL.