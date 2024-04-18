Удар по Луганску: убит российский полковник

В городе Луганск (под контролем РФ с 2014 года - ред.) ударом крылатых ракет Storm Shadow по российскому штабу был убит командир 59-й гвардейской бригады связи полковник Павел Кропотов. Об этом сообщили российские СМИ.

«В Екатеринбурге попрощались с командиром воинской части 28331, гвардии полковником Павлом Кропотовым, который погиб в Луганске под обстрелом британских ракет», - писали СМИ.

Кропотов в составе российской армии воевал не только в Украине, но и в Сирии.