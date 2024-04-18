Более тонны наркотиков изъяли в Азербайджане

В Азербайджане в первом квартале из незаконного оборота изъяли 1 тонну 329 килограммов наркотиков. Об этом на заседании коллегии МВД Азербайджана сказал министр Вилаят Эйвазов.

«Улучшилось раскрытие преступлений, совершенных при невыясненных обстоятельствах, преступлений против личности, хулиганства, преступных деяний против собственности, краж, мошенничества, грабежей, вымогательств. Из нелегального оборота изъята 1 тонна 329 килограммов наркотических средств, за эти преступления привлечены к ответственности 1 572 человека», - отметил министр.

В.Эйвазов добавил, что в первом квартале 2024 года раскрыто 85 процентов из 8 930 преступлений, зарегистрированных в МВД и прокуратуре.