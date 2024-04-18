Награждены победители XIII республиканского конкурса «Ученые будущего» фото
19 апреля состоялась церемония закрытия финального этапа XIII республиканского конкурса «Ученые будущего».
Выступая на церемонии, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов поздравил победителей и пожелал им успехов в дальнейшей научной деятельности.
В свою очередь, заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева, принявшая участие в церемонии закрытия конкурса, рассказала о важности проекта, пожелала успехов финалистам.
Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов выразил большое удовлетворение проведением мероприятия в вузе и поздравил финалистов.
После был показан видеоклип, подготовленный в рамках конкурса.
Далее были вручены дипломы и медали победителям, занявшим 1-е, 2-е и 3-е места, отличившимся ученикам вручили специальные награды, каждому из участников - сертификаты.
Отметим, что конкурс организован Министерством науки и образования, Министерством молодежи и спорта совместно с Институтом образования, Центром Гейдара Алиева, Республиканским комитетом Свободного профсоюза работников и Национальной академией наук.