Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов выразил большое удовлетворение проведением мероприятия в вузе и поздравил финалистов.

В свою очередь, заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева, принявшая участие в церемонии закрытия конкурса, рассказала о важности проекта, пожелала успехов финалистам.

Выступая на церемонии, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов поздравил победителей и пожелал им успехов в дальнейшей научной деятельности.

После был показан видеоклип, подготовленный в рамках конкурса.

Далее были вручены дипломы и медали победителям, занявшим 1-е, 2-е и 3-е места, отличившимся ученикам вручили специальные награды, каждому из участников - сертификаты.

Отметим, что конкурс организован Министерством науки и образования, Министерством молодежи и спорта совместно с Институтом образования, Центром Гейдара Алиева, Республиканским комитетом Свободного профсоюза работников и Национальной академией наук.