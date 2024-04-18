«Неделя была, скажем так, сама «засада». Ждали, когда она выйдет на нужный рубеж», — пояснил руководитель ГУР.

«Долго ждали, готовились, в конце концов смогли это сделать», — кратко ответил Буданов на вопрос, как удалось сбить Ту-22МЗ.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поделился с ВВС некоторыми деталями операции по уничтожению российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3, который прошлой ночью участвовал в ударе по Украине.

Он заявил, что не хотел бы раскрывать подробности, но уточнил, что самолет поразили на расстоянии 308 км. И для его уничтожения использовали те же приемы и те же средства, которые использовались, когда сбили в воздухе самолет А-50.

По данным ГУР, у России еще есть самолеты такого рода. Но, подчеркнул Буданов, «это первое сбивание самолета дальней авиации в этой войне», отчего «Одессе будет немного легче сейчас».

Буданов пояснил, что самолеты Ту-22М3 применяли ракеты Х-22, «которые, вероятно, больше всего принесли именно разрушений по городу». По его словам, эти мощные и быстрые ракеты «никто не мог перехватить». Но поскольку это еще советская разработка, точность этой ракеты «не так уж велика».

«Теперь россиянам придется искать новые пусковые рубежи для запуска ракет, и они будут вынуждены применять только наземные комплексы для ударов по Одессе и ракеты из дальней авиации и моря», — говорит Буданов.

«Х-22, я надеюсь, больше не увидят», — предположил руководитель ГУР.

В пятницу, 19 апреля, украинские военные заявили, что им впервые удалось сбить российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Это была общая операция военной разведки и Воздушных сил, сообщили в ГУР. В то же время в российском Министерстве обороны заявили, что ракетоносец Ту-22М3 «разбился после боевой задачи». А причиной падения могла быть «техническая неисправность».