МИД Ирана уверяет, что в Исфахане все хорошо
Сбитые над Исфаханом дроны не нанесли ни физического, ни материального ущерба, утверждает министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиан.
«Сторонники [Израиля] в средствах массовой информации тщетно пытались превратить свое очередное поражение в победу и преувеличить всю эту ситуацию, в то время как сбитые квадрокоптеры не нанесли ни материального, ни физического ущерба», - приводятся его слова в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.