Имрана Алиева арестовали

Арестован руководитель сайта Məclis.info Имран Алиев. Решение об этом принял Хатаинский районный суд.

Как сообщает АПА, в отношении И.Алиева избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца и 1 сутки.

И.Алиев был задержан накануне в аэропорту. Ему предъявлено обвинение по статье 206.3.3 (контрабанда, совершенная должностным лицом со злоупотреблением своими служебными обязанностями) УК Азербайджана.