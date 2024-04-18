Имрана Алиева арестовали
Арестован руководитель сайта Məclis.info Имран Алиев. Решение об этом принял Хатаинский районный суд.
Как сообщает АПА, в отношении И.Алиева избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца и 1 сутки.
И.Алиев был задержан накануне в аэропорту. Ему предъявлено обвинение по статье 206.3.3 (контрабанда, совершенная должностным лицом со злоупотреблением своими служебными обязанностями) УК Азербайджана.
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