Украинский вопрос сдвинулся с мертвой точки

Палата представителей США на процедурном голосовании одобрила законопроекты об оказании помощи Украине и конфискации активов РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

Процедурное голосование означает, что законопроекты допущены к окончательному голосованию, которое, как анонсировал спикер Палаты Майк Джонсон, состоится завтра.

В субботу, 20 апреля, законодатели рассмотрят поправки к документу, после состоится окончательное принятие четырех проектов о помощи союзникам США.

Американские СМИ считают, что для принятия законопроектов Джонсону потребуются голоса демократов, так как часть республиканцев выступили против них без решений по безопасности американской границы.