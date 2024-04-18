Зеленский призвал «спустить Путина с неба на землю»

Украина «может спустить Россию и ее лидера Владимира Путина с неба на землю», но для этого нужно удовлетворить пять неотложных потребностей ВСУ, сказал президент Владимир Зеленский во время заседания Совета Украина-НАТО в пятницу, 19 апреля.

«Мы говорим об этом прямо: для обороны нам нужно еще семь Patriot или подобных систем ПВО, и это минимальное количество. Они могут спасти множество жизней и реально изменить ситуацию. У вас есть такие системы. Пожалуйста», - сказал президент Украины.

Зеленский напомнил, что уже давно идет разговор об 1 млн артиллерийских снарядов для Украины. По его словам, их нужно наконец-то доставить на передовую. Также ВСУ нуждаются в более дальнобойном оружии - ракетах и артиллерии.

«Это абсурдно, когда партнеры боятся своей силы. Чем больше в руках наших бойцов дальнобойного оружия, тем ближе мир. На линии фронта сейчас очень нужны ракеты большой дальности и артиллерия», - отметил Зеленский.

Президент напомнил, что Украина нуждается в современной авиации: «Дело не в количестве обещаний, а в реальном количестве самолетов в небе».

«И пятое - это скорость. В этом году мы не можем ждать принятия решений. Прошу вас как можно быстрее рассмотреть нашу просьбу о вашей решимости - каждый из его элементов», - заявил Зеленский.

«Путина нужно спустить с неба на землю, и наше небо снова должно стать безопасным. И это реально. И это полностью зависит от вашего выбора. Это выбор, действительно ли жизнь всюду одинаково ценна. Это выбор, одинаково ли вы относитесь ко всем партнерам. Выбор, действительно ли мы союзники», - сказал президент Украины.