Власти отказались, а рядовые жители собрали два миллиона

Жители Словакии собрали более двух миллионов евро на покупку снарядов для Украины, после того как власти страны отказались поддержать инициативу Чехии по сбору средств и поиску боеприпасов для Киева.

BBC передает, что сумму собрали менее чем за двое суток. В кампании, которая проходит под лозунгом «Если правительство не может — сможем мы», приняли участие более 32 тысяч человек.

Сбор средств помог запустить 99-летний Отто Симко, который принимал участие в словацком восстании против нацистов в 1944 года и пережил Холокост. По его словам, «с Путиным нет смысла говорить».