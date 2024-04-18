Власти отказались, а рядовые жители собрали два миллиона
Жители Словакии собрали более двух миллионов евро на покупку снарядов для Украины, после того как власти страны отказались поддержать инициативу Чехии по сбору средств и поиску боеприпасов для Киева.
BBC передает, что сумму собрали менее чем за двое суток. В кампании, которая проходит под лозунгом «Если правительство не может — сможем мы», приняли участие более 32 тысяч человек.
Сбор средств помог запустить 99-летний Отто Симко, который принимал участие в словацком восстании против нацистов в 1944 года и пережил Холокост. По его словам, «с Путиным нет смысла говорить».
Зузанна Ижакова из инициативы «Мир для Украины», сотрудничающей с чешским фондом помощи Украине, отметила, что организаторы сбора были приятно удивлены тем, насколько большой была поддержка. «Это признак сопротивления словаков внутренней и внешней политике Роберта Фицо», — считает Ижакова.
Фицо пока не комментировал успех этой инициативы. Министр обороны страны Роберт Калиняк заявил, что Словакия — демократическая страна и ее жители могут делать, что хотят. Правительство, по его словам, вместо военной помощи будет предоставлять Киеву другую помощь, например, с разминированием.
Партия Роберта Фицо «Курс — социальная демократия» победила на парламентских выборах, прошедших в Словакии 30 сентября 2023 года. После этого правительство Словакии заявило, что останавливает отправку военной помощи Украине.
К инициативе Чехии по поиску снарядов для Украины по всему миру и сбору средств присоединились 20 стран. Власти Словакии отказались принять участие.