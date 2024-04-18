Генсек НАТО одобрил удары Украины по России

Украина имеет право на самооборону и сбивание российских самолетов, которые используются для атак на Украину, это является частью ее законного права на самооборону. Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам чрезвычайного Совета Украина-НАТО заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

«Мы должны помнить, что это такое. Это агрессивная война, когда Россия атакует своего соседа, атакует Украину. Украина имеет право на самооборону, и это включает также удары по легитимным военным целям за пределами Украины. Поэтому сбивание российских самолетов, которые используются для того, чтобы атаковать Украину, является частью законного права Украины на самооборону», - цитируют Столтенберга украинские СМИ.