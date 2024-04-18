Саакашвили выступил с предложением

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попросил свою партию «Единое национальное движение» создать правление и назначить его на пост председателя этого органа, передает Интерфакс.

«Я прошу партию «Единое национальное движение» в ближайшие дни создать правление партии и рассмотреть мою кандидатуру на пост председателя правления», - заявил экс-президент Грузии.

Саакашвили также сообщил, что полностью согласен с противниками рассматриваемого в парламенте законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» и, как и они, считает этот законопроект «российским».

Политик посоветовал оппозиционным силам в Грузии объединиться для предстоящих в октябре парламентских выборов. По его мнению, оппозиция способна набрать на них 70 процентов.

Саакашвили призвал своих сторонников добиться до выборов кадровых изменений в избирательной администрации ЦИК: «Мы должны добиться изменений в избирательной администрации и ее укомплектования реальными, надежными людьми».