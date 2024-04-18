Важная информация для желающих стать военными
С 1 апреля текущего года продолжается прием в специальные учебные заведения, действующие при Национальном оборонном университете Азербайджана.
Правила приема кандидатов в Военный институт Гейдара Алиева на 2024/2025 учебный год:
https://mod.gov.az//images/pdf/6820fc0062066317e21e6b2507739a3a.pdf
Правила приема кандидатов на 2024/2025 учебный год в военные колледжи, действующие в городах Баку и Гянджа, а также в Нахчыванской Автономной Республике:
https://mod.gov.az//images/pdf/90e7f8bb492b3aaba8db4f491c41d9fc.pdf
Правила приема кандидатов в военные лицеи на 2024/2025 учебный год:
https://mod.gov.az//images/pdf/d8f357bcb988da7b395094a8e0b657a0.pdf
Правила приема на 2024/2025 учебный год на военно-медицинский факультет Азербайджанского медицинского университета по специальности «Военный фельдшер»:
https://mod.gov.az//images/pdf/7a51dfc4a8cd9fa12a2feb03840819f8.pdf
Правила приема на 2024/2025 учебный год на военно-медицинский факультет Азербайджанского медицинского университета по направлениям «Военная медицина», «Стоматология», «Общественное здравоохранение» и «Фармацевтика»:
https://mod.gov.az//images/pdf/7acf5e1111c9007d0fd882288afde50b.pdf
В целях обеспечения удовлетворенности и охвата граждан в 13 городах республики создано 17 центров приема документов. Граждане, желающие поступить в указанные учебные заведения, могут подать документы, обратившись в любой центр приема документов.
Адреса центров приема документов
По Баку:
- Военный институт имени Гейдара Алиева (Адрес: Хатаинский район, улица Полада Гашимова 9)
- Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского (Адрес: Хатаинский район, улица Полада Гашимова 1)
- Факультет военной медицины (Адрес: Насиминский район, улица Джейхуна Салимова 3)
По городу Сумгаит:
- Сумгаитская городская средняя школа №3 (Адрес: город Сумгаит, 2-й квартал, проспект Г. Алиева 345)
- Административное здание сектора образования Абшеронского района (Адрес: город Хырдалан, улица М. Расулзаде 7)
По городу Гянджа:
- Средняя школа №1 имени Исмета Гаибова города Гянджи (Адрес: город Гянджа, Низаминский район, улица Исмета Гаибова 2)
- Гянджинская средняя школа №34 имени Самира Велиева (город Гянджа, Кяпазский район, улица Уз.Гаджибекова, 79).
По городу Ленкорань:
- Ленкоранская городская средняя школа №1 (адрес: город Ленкорань, улица Искендера Самедзаде, 6)
По городу Джалилабад:
- Административное здание сектора образования Джалилабадского района (Адрес: город Джалилабад, проспект Гейдара Алиева, 1)
По городу Мингячевир:
- г.Мингячевир, полная средняя школа №13 имени Н.Ахангари (Адрес: г.Мингячевир, улица Арасш 4)
По городу Бейлаган:
- Административное здание сектора образования Бейлаганского района (Адрес: город Бейлаган, проспект Гейдара Алиева, 12)
По городу Барда:
- Административное здание Карабахского регионального управления образования (Адрес: город Барда, проспект Г. Алиева 1)
По городу Газах:
- город Газах, школа-лицей имени М.Гусейна (Адрес: город Газах, проспект Г.Алиева 150)
По городу Губа:
- город Губа, школа-средняя школа естественнонаучного направления № 2 Азада Мамедова (Адрес: город Губа, улица Алигулу Нариманова)
По городу Габала:
- Административное здание сектора образования Габалинского района (Адрес: город Габала, проспект Гейдара Алиева 40)
По городу Ширван:
- Административное здание образовательного сектора в городе Ширван (Адрес: город Ширван, проспект Истиглалиет 10)
По Нахчыванской Автономной Республике:
- Военный лицей имени Гейдара Алиева (Адрес: проспект Гейдара Алиева, 12, город Нахчыван)
В период обучения стажерам предоставляются следующие ежемесячные выплаты:
*Для высших учебных заведений:
- стипендия в размере 150 манатов;
- материальная помощь членам семьи в размере 200 манатов;
- оплата в размере 200 манатов, накапливаемая на счету;
*Для военных колледжей
- стипендия в размере 100 манатов;
- материальная помощь членам семьи в размере 200 манатов;
- оплата в размере 200 манатов, накапливаемая на счету;
*Для военных лицеев:
- стипендия в размере 50 манатов;
- материальная помощь членам семьи в размере 100 манатов;
- оплата в размере 200 манатов, накапливаемая на счету.
Чтобы получить подробную информацию о правилах приема и образовательном процессе, посетите сайт mmu.edu.az или позвоните по короткому номеру 0811.