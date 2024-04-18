Важная информация для желающих стать военными

С 1 апреля текущего года продолжается прием в специальные учебные заведения, действующие при Национальном оборонном университете Азербайджана.

Правила приема кандидатов в Военный институт Гейдара Алиева на 2024/2025 учебный год:

https://mod.gov.az//images/pdf/6820fc0062066317e21e6b2507739a3a.pdf

Правила приема кандидатов на 2024/2025 учебный год в военные колледжи, действующие в городах Баку и Гянджа, а также в Нахчыванской Автономной Республике:

https://mod.gov.az//images/pdf/90e7f8bb492b3aaba8db4f491c41d9fc.pdf

Правила приема кандидатов в военные лицеи на 2024/2025 учебный год:

https://mod.gov.az//images/pdf/d8f357bcb988da7b395094a8e0b657a0.pdf

Правила приема на 2024/2025 учебный год на военно-медицинский факультет Азербайджанского медицинского университета по специальности «Военный фельдшер»:

https://mod.gov.az//images/pdf/7a51dfc4a8cd9fa12a2feb03840819f8.pdf

Правила приема на 2024/2025 учебный год на военно-медицинский факультет Азербайджанского медицинского университета по направлениям «Военная медицина», «Стоматология», «Общественное здравоохранение» и «Фармацевтика»:

https://mod.gov.az//images/pdf/7acf5e1111c9007d0fd882288afde50b.pdf

В целях обеспечения удовлетворенности и охвата граждан в 13 городах республики создано 17 центров приема документов. Граждане, желающие поступить в указанные учебные заведения, могут подать документы, обратившись в любой центр приема документов.

Адреса центров приема документов

По Баку:

- Военный институт имени Гейдара Алиева (Адрес: Хатаинский район, улица Полада Гашимова 9)

- Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского (Адрес: Хатаинский район, улица Полада Гашимова 1)

- Факультет военной медицины (Адрес: Насиминский район, улица Джейхуна Салимова 3)

По городу Сумгаит:

- Сумгаитская городская средняя школа №3 (Адрес: город Сумгаит, 2-й квартал, проспект Г. Алиева 345)

- Административное здание сектора образования Абшеронского района (Адрес: город Хырдалан, улица М. Расулзаде 7)

По городу Гянджа:

- Средняя школа №1 имени Исмета Гаибова города Гянджи (Адрес: город Гянджа, Низаминский район, улица Исмета Гаибова 2)

- Гянджинская средняя школа №34 имени Самира Велиева (город Гянджа, Кяпазский район, улица Уз.Гаджибекова, 79).

По городу Ленкорань:

- Ленкоранская городская средняя школа №1 (адрес: город Ленкорань, улица Искендера Самедзаде, 6)

По городу Джалилабад:

- Административное здание сектора образования Джалилабадского района (Адрес: город Джалилабад, проспект Гейдара Алиева, 1)

По городу Мингячевир:

- г.Мингячевир, полная средняя школа №13 имени Н.Ахангари (Адрес: г.Мингячевир, улица Арасш 4)

По городу Бейлаган:

- Административное здание сектора образования Бейлаганского района (Адрес: город Бейлаган, проспект Гейдара Алиева, 12)

По городу Барда:

- Административное здание Карабахского регионального управления образования (Адрес: город Барда, проспект Г. Алиева 1)

По городу Газах:

- город Газах, школа-лицей имени М.Гусейна (Адрес: город Газах, проспект Г.Алиева 150)

По городу Губа:

- город Губа, школа-средняя школа естественнонаучного направления № 2 Азада Мамедова (Адрес: город Губа, улица Алигулу Нариманова)

По городу Габала:

- Административное здание сектора образования Габалинского района (Адрес: город Габала, проспект Гейдара Алиева 40)

По городу Ширван:

- Административное здание образовательного сектора в городе Ширван (Адрес: город Ширван, проспект Истиглалиет 10)

По Нахчыванской Автономной Республике:

- Военный лицей имени Гейдара Алиева (Адрес: проспект Гейдара Алиева, 12, город Нахчыван)

В период обучения стажерам предоставляются следующие ежемесячные выплаты:

*Для высших учебных заведений:

- стипендия в размере 150 манатов;

- материальная помощь членам семьи в размере 200 манатов;

- оплата в размере 200 манатов, накапливаемая на счету;

*Для военных колледжей

- стипендия в размере 100 манатов;

- материальная помощь членам семьи в размере 200 манатов;

- оплата в размере 200 манатов, накапливаемая на счету;

*Для военных лицеев:

- стипендия в размере 50 манатов;

- материальная помощь членам семьи в размере 100 манатов;

- оплата в размере 200 манатов, накапливаемая на счету.

Чтобы получить подробную информацию о правилах приема и образовательном процессе, посетите сайт mmu.edu.az или позвоните по короткому номеру 0811.