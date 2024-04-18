Крупнейший транспортный хаб не может прийти в себя после непогоды

Международный аэропорт Дубая, один из крупнейших транспортных хабов в мире, решил ограничить число прибывающих рейсов на 48 часов. Об этом сообщила компания-оператор аэропорта Dubai Airports в соцсети X (ранее Twitter).

«Мы стараемся сделать все возможное, чтобы поддержать гостей, пострадавших от задержек, вызванных недавними беспрецедентными погодными условиями. Однако в связи с продолжающимися перебоями в работе и для ускорения процесса восстановления мы временно ограничиваем количество прибывающих рейсов с полудня 19 апреля на 48 часов», — говорится в заявлении Dubai Airports.

В ночь на 16 апреля на Дубай обрушился мощный ливень, в городе объявили оранжевый уровень опасности. Во всех Объединенных Арабских Эмиратах выпало рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1949 года. Из-за затопления аэропорт Дубая на 25 минут полностью прекратил работу и отменил более 50 рейсов. На этом фоне в аэропорту произошел коллапс: у стоек регистрации выстроились очереди из туристов, желавших покинуть страну, началась давка.