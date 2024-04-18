Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 22:55

В ходе интервью главным редакторам радиостанций «Спутник», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал ряд колких замечаний в адрес Армении и ее руководства. В частности, он заявил, что Армения сама не знает, где именно пролегают ее границы, а потому у нее нет никаких оснований утверждать, что ОДКБ не может определить свою зону ответственности.

«Чем скорее проснется госпожа Санду, которая хочет утащить Армению куда-то (глава МИД РФ имеет в виду президента Молдовы Майю Санду - ред.), тем лучше будет для них», - заявил Лавров. Глава российского МИД обратил внимание журналистов на заявление властей Армении об их готовности признать границы 1991 года в рамках Алматинской декларации, согласно которым Карабах находится в составе Азербайджана. «Но параллельно они создали комиссию по делимитации, - добавил Лавров. - При этом Никол Пашинян заявлял о четырех неанклавных селах в Тавушском районе, которые он готов передать. Сейчас он убеждает население в этом районе, что иначе будет неправильно. При этом граница 1991 года, которую, по словам Пашиняна, ОДКБ должна была подтвердить и защищать, почему-то не учитывается». В процессе разговора о делимитации эти границы становятся, по словам Лаврова, «подвижными». «Поэтому, прежде чем говорить, что ОДКБ обязана обозначить свою зону ответственности, надо обозначить границы Армении и завершить делимитацию», — подчеркнул глава МИД РФ.

В этой связи редакция haqqin.az хочет напомнить, что упомянутые министром иностранных дел России четыре села Газахского района — Хейримли, Ашагы Эскипара, Баганис Айрым и Гызылхаджилы как в 1991 году, так и до этого находились в составе Азербайджанской ССР. Да и сам Никол Пашинян, который официально подтвердил это, пытается сейчас убедить жителей граничащих с Азербайджаном населенных пунктов Тавушской области, что возвращение сел неизбежно. Потому нет и не может быть никакого противоречия между подготовительной работой премьер-министра Армении по возвращению Азербайджану этих сел и границами, упомянутыми в Алматинской декларации 1991 года. Остается лишь предполагать, почему Лавров представил эти села, принадлежащие Газахскому району и оккупированные Арменией в начале 1990-х годов, как «спорные территории». Возможно, просто перепутал факты.

Из интервью главным редакторам ведущих радиостанций России заслуживает внимания рассказ Лаврова о том, что произошло на скандальном саммите ОДКБ в Ереване в ноябре 2022 года. Напомнив, что в ходе мероприятия все главы государств, входящих в ОДКБ, полностью согласовали, а главы МИД завизировали документ о передаче дополнительных вооружений для охраны границы, о проведении специальных учений и о развертывании миссии ОДКБ на границе, Лавров добавил: «Все министры, включая армянского, этот документ завизировали. А наутро, когда премьер-министр [Армении] открывал саммит, он сказал, что консенсуса не получилось. А вот консенсус в армянском обществе по миссии Евросоюза, которую обещали на два месяца, сейчас она уже бессрочная, получился. Там уже канадцы, туда же хотят другие члены НАТО. Это уже не евросоюзовская миссия, это уже будет миссия НАТО». В любом случае, как утверждает Лавров, когда был подписан документ о признании Карабаха частью Азербайджана, а также о признании Алматинской декларации, в нем не было ни слова о необходимости обеспечить особые права армянского национального меньшинства в Азербайджане. «А потому, - отметил глава внешнеполитического ведомства РФ, - неправильно говорить о том, что армяне покинули регион из-за бездействия российских миротворцев». Сергей Лавров выразил надежду на продолжение контактов между руководством Армении и РФ, в ходе которых можно будет обсудить спорные вопросы без аргументов, «подбрасываемых западными недоброжелателями».