Мужчина поджег себя во время суда по делу Трампа

Мужчина, личность которого пока неизвестна, 19 апреля поджег себя возле здания суда на Манхэттене, где проходил отбор присяжных по уголовному делу бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times.

Мужчина облил себя жидкостью около 13:35 по местному времени, когда стоял в Collect Pond Park через дорогу от здания суда. Это произошло в части парка, оцепленной для сторонников Трампа. Неясно, почему мужчина пошел на такой шаг.

Очевидцы и полицейские попытались потушить огонь. Пострадавшего увезли на машине скорой помощи, он находится в критическом состоянии.