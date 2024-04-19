Мирзоян о «путешествии» Армении на Запад

Армения «значительно углубляет» сотрудничество с Европейским союзом и США, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью журналу Arab News, говоря о перспективах углубления связей Армения - ЕС.

По словам Мирзояна, США и ЕС «главные партнеры» Армении в демократических реформах: «Сейчас они проявляют большой интерес к укреплению экономической устойчивости Армении. Мы вступаем на новый путь тесного сотрудничества с ЕС… Никто не может предсказать, к какому пункту назначения нас приведет это путешествие».