Что за «сигнал» отправил Израиль Ирану?

Израильские истребители во время ночной атаки запустили три ракеты по радару ПВО недалеко от Исфахана, который является важным компонентом системы защиты ядерного объекта в Натанзе. Истребители находились вне территории Ирана. Об этом заявил телеканал ABC News со ссылкой на американское официальное лицо.

«Израильтяне нацелились на радар ПВО, но они еще не оценили нанесенный ущерб», – сказал источник. Он сообщил, что ракеты были направлены на систему защиту чувствительного объекта. Видимо, она сработала. Сайт Al Arabiya рассказал, что обломки, найденные ранее в Ираке, являются частями ракет ПВО Ирана, а не израильских ракет.

По словам источника, Израиль не ставил целью поразить объект, но атака была призвана «послать сигнал Ирану о том, что у Израиля есть такие возможности». При этом Израиль постарался максимально избежать эскалации, которая была бы неизбежной в случае прямого попадания.

При этом ранее глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что израильский удар по Ирану в ночь на пятницу не привел к жертвам или серьезному ущербу: «Их сбитые мини-беспилотники не нанесли никакого ущерба и не привели к пострадавшим (и жертвам)».

В ночь на пятницу возле иранских городов Исфахан и Тебриз были слышны звуки взрывов, системы ПВО работали по неопознанным воздушным целям. Поступали сообщения о налете беспилотников на провинцию Исфахан.