Павильон Азербайджана размещается в Кампо делла Тана, одном из архитектурных памятников XVI века в Венеции, и, будучи организован на тему «От Каспия до Розовой планеты: я здесь» (From Caspian to Pink Planet: I Am Here), отражает лозунг биеннале.

Выступая на открытии павильона, помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов напомнил о проектах поддержки, оказанной Фондом за истекший период азербайджанским художникам. Он отметил, что Фонд Гейдара Алиева также принимает участие в организации павильонов на Венецианской биеннале.