На Венецианской биеннале павильон Азербайджана фото
На Венецианской биеннале современного искусства состоялось открытие павильона Азербайджана, организованного Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и посольства Азербайджана в Италии.
60-я Венецианская биеннале современного искусства, которая продлится до 24 ноября, проводится под лозунгом «Чужеземцы повсюду» (Foreigners Everywhere).
Павильон Азербайджана размещается в Кампо делла Тана, одном из архитектурных памятников XVI века в Венеции, и, будучи организован на тему «От Каспия до Розовой планеты: я здесь» (From Caspian to Pink Planet: I Am Here), отражает лозунг биеннале.
Выступая на открытии павильона, помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов напомнил о проектах поддержки, оказанной Фондом за истекший период азербайджанским художникам. Он отметил, что Фонд Гейдара Алиева также принимает участие в организации павильонов на Венецианской биеннале.
Анар Алекперов поблагодарил всех, кто принимал участие в создании павильона, в том числе куратора проекта – критика современного искусства, профессора искусствоведения, куратора итальянского павильона на 53-й Венецианской биеннале Луку Беатриса, Министерство культуры Азербайджана, а также посольство в Италии.
Куратор павильона Азербайджана на Венецианской биеннале Лука Беатрис подчеркнул, что современная азербайджанская архитектура ведет диалог с историей, а искусство является наиболее точным отражением нацеленных на будущее отношений. Лука Беатрис призвал участников мероприятия посетить Баку с тем, чтобы понять культурный и художественный темперамент нашей древней страны.
Затем гости ознакомились с павильоном Азербайджана. Среди посетителей павильона были генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, министр культуры представленных на Венецианской биеннале Объединенных Арабских Эмиратов Салем бин Халед Аль Касими.
Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился в рамках Венецианской биеннале с министром культуры ОАЭ Салемом бин Халедом Аль Касими и коллегами из других стран. На встречах был проведен обмен мнениями о развитии сотрудничества в области культуры и совместных культурных проектах.
Азербайджан участвует в Венецианской биеннале, одной из известных мировых площадок в области современного искусства, с 2007 года. В павильоне Азербайджана на 60-й Венецианской биеннале посредством богатой палитры произведений заслуженных художников Ирины Эльдаровой, Рашада Алекперова, художницы Вюсали Агаразиевой исследуется тема чужбины, доводится до внимания актуальность этой темы для Азербайджана.