19 апреля 2024, 23:48

На Венецианской биеннале современного искусства состоялось открытие павильона Азербайджана, организованного Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и посольства Азербайджана в Италии. 60-я Венецианская биеннале современного искусства, которая продлится до 24 ноября, проводится под лозунгом «Чужеземцы повсюду» (Foreigners Everywhere).

Павильон Азербайджана размещается в Кампо делла Тана, одном из архитектурных памятников XVI века в Венеции, и, будучи организован на тему «От Каспия до Розовой планеты: я здесь» (From Caspian to Pink Planet: I Am Here), отражает лозунг биеннале. Выступая на открытии павильона, помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов напомнил о проектах поддержки, оказанной Фондом за истекший период азербайджанским художникам. Он отметил, что Фонд Гейдара Алиева также принимает участие в организации павильонов на Венецианской биеннале.

Анар Алекперов поблагодарил всех, кто принимал участие в создании павильона, в том числе куратора проекта – критика современного искусства, профессора искусствоведения, куратора итальянского павильона на 53-й Венецианской биеннале Луку Беатриса, Министерство культуры Азербайджана, а также посольство в Италии. Куратор павильона Азербайджана на Венецианской биеннале Лука Беатрис подчеркнул, что современная азербайджанская архитектура ведет диалог с историей, а искусство является наиболее точным отражением нацеленных на будущее отношений. Лука Беатрис призвал участников мероприятия посетить Баку с тем, чтобы понять культурный и художественный темперамент нашей древней страны. Затем гости ознакомились с павильоном Азербайджана. Среди посетителей павильона были генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, министр культуры представленных на Венецианской биеннале Объединенных Арабских Эмиратов Салем бин Халед Аль Касими.