В Донецке убили американца. Он воевал за сепаратистов Донбасса

Жена Бентли заявляла, что «получила достоверную и подтвержденную информацию» о том, что Бентли «был жестко задержан» российскими военными из 5-й танковой бригады в Петровском районе Донецка.

В Донецке убит гражданин России и США Рассел Бентли, который в прошлом воевал на стороне сепаратистской «ДНР» и был известен под позывным «Техас». Об этом сообщила российская пропагандистка, главред RT Маргарита Симоньян.

Ряд российских пабликов пишут, что военные его приняли за американского шпиона и избили. Официально власти РФ смерть «Техаса» пока не комментировали. В Z-пабликах звучат требования найти и наказать военных, виновных в его гибели.

Бентли приехал в Донбасс в 2014 году и присоединился к пророссийским сепаратистам, которые вели военные действия против Украины. Там он женился, принял православие и получил российское гражданство.

Американское издание Texas Monthly рассказывало, что в прошлом Бентли был военным инженером и служил в Германии. Его признали виновным в контрабанде и продаже наркотиков в США, и какое-то время он скрывался от властей. В начале 1990-х пытался баллотироваться в Сенат США.