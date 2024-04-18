Пентагон срочно готовит оружие к отправке в Украину

США готовятся как можно скорее утвердить новый пакет военной помощи для Украины, потому что Конгресс должен принять закон о поддержке Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что речь идет об артиллерии и средствах противовоздушной обороны. Другие источники указывают, что администрация президента США Джо Байдена пока не приняла окончательного решения о том, насколько велик будет транш военной помощи, а также о том, что в него войдет.

«Вместе с тем чиновники Министерства обороны работают над созданием пакета американского оборудования, которое можно будет быстро провести через бюрократический процесс, как только закон будет принят и подписан президентом», - отмечает издание.

Часть американского вооружения уже размещена на складах по всей Европе и может быть немедленно перевезена в Украину, предполагает СМИ. Некоторая техника может попасть в Украину в считанные дни, на доставку другой могут понадобиться недели.