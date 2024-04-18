Орбан дал слово не вмешиваться

Запад находится в шаге от того, чтобы отправить своих военных в Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит издание Magyar Hang.

По мнению главы венгерского правительства, война в Украине не касается других народов, кроме украинского и русского.

«Это не наша война, а война двух славянских народов, которую следует закончить как можно скорее. Лидеры Брюсселя, с другой стороны, считают, что это их собственная война. Тем временем в эту войну втягивается и НАТО, еще одна глава войны началась, когда было сказано, что, возможно, туда можно будет послать и солдат. Мы все еще хотим остаться в стороне от этой войны. Пока во главе Венгрии стоит национальное правительство, мы не будем становиться ни на одну из сторон российско-украинской войны», – сказал Орбан.