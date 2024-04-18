В Тбилиси продолжаются протесты против закона об «иноагентах». По данным грузинских СМИ, через социальные сети их организовали студенты.

Протестующие против закона прошли шествием через Тбилиси и вернулись к зданию парламента. В марше приняли участие более 3 000 человек, они присоединились к участникам акции, которые оставались возле парламента.

Протесты против законопроекта об «иноагентах» продолжаются в Грузии уже почти неделю. Самым масштабным стал митинг у парламента 17 апреля. В тот день законопроект был принят в первом чтении.

Следующая акция, к которой планируют также присоединиться оппозиционные партии, будет приурочена к слушанию инициативы во втором чтении. Точная дата голосования неизвестна, новая сессионная неделя в парламенте начнется с 30 апреля.