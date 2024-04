Компании Китая и Беларуси попали в американский черный список из-за Пакистана

Под санкции, кроме МЗКТ, попали Xi'an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co, Ltd и Granpect Co. Ltd. Решение объясняется «передачей применяемых в ракетах изделий для программы Пакистана по разработке баллистических ракет, включая программу по созданию ракет большой дальности».

Компании, как утверждается, участвовали в деятельности или сделках, которые «существенно способствовали или создавали риск существенного содействия распространению оружия массового уничтожения или средств их доставки, включая любые усилия по производству, приобретению, обладанию, разработке, транспортировке, передаче или использованию таких предметов Пакистаном».