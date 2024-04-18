Почему в Украине невозможно построить «израильскую» ПВО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ПВО, которую применяет Израиль, могла бы защитить украинское небо от атак России, но невозможно построить для Украины такую же систему противоракетной обороны.

По его словам, этот процесс требует значительных ресурсов и длительного времени. Об этом сообщает Елисейский дворец.

Макрон отметил, что израильская ПВО создавалась на протяжении десятилетий. Израиль приложил много усилий и средств. А поскольку ресурсы Европы ограничены, Украина не может рассчитывать на такую защиту. Кроме того, украинские города нуждаются в защите прямо сейчас, а потому времени нет.

Макрон указал, что европейские страны смогут помочь Киеву только тем вооружением, которое имеется у них в наличии или может быть произведено.