Иракские СМИ со ссылкой на источники в службах безопасности страны сообщают, что база Калсо, подвергшаяся воздушной атаке, является совместной базой группировки «Хашд аш-Шааби» и иракской федеральной полиции Военная база находится неподалеку от Багдада.

Канал Корпуса стражей исламской революции отмечает, что предположительно атаку на проиранские силы в Ираке совершил Израиль в ответ на недавние нападения иракского сопротивления.

Reuters передает, что мощный взрыв прогремел в пятницу вечером на военной базе, используемой силами шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», к югу от Багдада. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации источников агентства, по базе был нанесен авиаудар.