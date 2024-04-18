Северная Корея пугает мир новой ракетой

Северная Корея провела испытания боеголовки крылатой ракеты и тестовый запуск новой зенитной ракеты в Западном Корейском море. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что Северная Корея провела энергетическое испытание сверхбольшой боеголовки, предназначенной для стратегической крылатой ракеты «Хвасал-1 Ра-3», а также испытательный запуск зенитной ракеты нового типа «Пхьольджи-1-2».

Считается, что северокорейская стратегическая крылатая ракета способна нести ядерную боеголовку.